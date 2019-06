QUARTARARO IN POLE AL GP D’OLANDA, ROSSI PARTE 14°

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo ottiene la pole position del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Mondiale di MotoGP in programma sul circuito di Assen. Il pilota della Yamaha domina le qualifiche con il tempo di 1’32″017 finendo davanti a Maverick Vinales per 140 millesimi. Ottimo terzo posto per Alex Rins, staccato di 441 millesimi e davanti a Marc Marquez che paga 713 millesimi. Il primo degli italiani e’ Danilo Petrucci, settimo a oltre un secondo, mentre e’ solamente undicesimo Andrea Dovizioso. Valentino Rossi non ha superato il taglio del Q1 e domani, semaforo verde alle ore 14, scattera’ quattordicesimo.

“Incredibile questa sensazione di velocita’ nell’ultimo settore, c’era molto vento – ha dichiarato Quartararo – sono entrato davvero forte alla curva 15 e abbiamo trovato questa pole position in un circuito mitico come quello olandese. Spero che domani, in gara, a lottare per la vittoria ci sia un gruppetto di piloti non troppo folto. Vinales ha un passo molto veloce, stesso discorso vale per Rins e c’e’ anche Marquez. Sara’ una grande esperienza per me: spero di fare una grande gara e magari vincere”.

