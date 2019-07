Adescato su Facebook e derubato di 440 mila euro VIDEO

La Polizia Postale arresta 3 persone

CATANIA – Adescato per amore su Facebook e truffato. E’ accaduto ad un catanese la cui denuncia ha portato all’operazione “Romantic scam” della Polizia Postale che ha arrestato 3 persone per estorsione e truffa aggravata in concorso.

Si tratta di Gianluca Malaponti, 32 anni, Agatino Calogero di 33 e Maria Consolazione Leanza di 41. A quest’ultima sono stati concessi i domiciliari. Agli investigatori la vittima ha raccontato di essere stata adescata, oltre 1 anno addietro, sul popolare social network, dal falso profilo di una donna avvenente, tale Angela, con la quale aveva iniziato una relazione sentimentale a distanza. La finta innamorata gli aveva detto di essere residente in Germania ma di volersi trasferire in Sicilia, aggiungendo una storia di sofferenze e drammi familiari. Nel tempo il legame diventa sempre più forte e la vittima versa, in varie volte 300 mila euro per aiutare la presunta “fidanzata” nelle tante necessità che la stessa evidenziava di continuo. Le conversazioni avvenivano tramite Facebook Messanger o Whatsapp. Lo scorso marzo un sedicente avvocato telefona all’uomo avvertendolo di essere indagato in alcuni procedimenti penali esistenti presso le Procure di Roma e Catania, conseguenti alla fuga di Angela dalla Germania. Per tali fatti, se non avesse voluto essere condannato e arrestato, avrebbe dovuto pagare multe per migliaia di euro. Per rendere credibile la minaccia il finto avvocato invia documenti falsi del Tribunale di Roma. Intimorito e in ansia, l’uomo inizia così a pagare oltre un centinaio di migliaia di euro in varie fasi. Alla fine, rimasto senza denaro, rifiutandosi di pagare l’ulteriore richiesta di 40 mila euro, riceve una serie di minacce e pressioni. Solo l’intervento di un familiare, che lo convince a denunciare tutto alla Polizia, evita ulteriori conseguenze. I 3 hanno estorto e truffato oltre 440 mila euro. Per far fronte alle numerose richieste la vittima è stata costretta nel tempo a vendere un immobile di sua proprietà e a chiedere numerosi prestiti.

VIDEO https://youtu.be/bgaOUv13jj0