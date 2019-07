LAVAZZA PRESENTA A WIMBLEDON LE NUOVE ECO CAPS 100% COMPOSTABILI

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Per sottolineare ancora una volta il proprio impegno per la sostenibilita’, Lavazza ha svelato, nel tempio del tennis d’oltremanica, le Lavazza Eco Caps, le sue nuove capsule al 100% compostabili. Diverse da qualsiasi altra capsula compostabile in commercio, le Lavazza Eco Caps sono realizzate con tecnologia “aroma safe”, un sistema di auto-protezione che crea una barriera contro l’ossigeno per mantenere il caffe’ fresco e preservarne la qualita’ e il gusto.

“Per Lavazza la sostenibilita’ e’ parte integrante della strategia aziendale – ha affermato Marco Lavazza, Vice Presidente del Gruppo -. Le nuove Lavazza Eco Caps sostituiranno l’intera gamma di capsule per uso domestico nel Regno Unito e sono in linea con gli standard qualitativi di assoluta eccellenza che caratterizzano tutti i nostri prodotti. La societa’ crede fermamente in questo importante investimento che conferma il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile”. “Lo spirito imprenditoriale, l’innovazione e la nostra passione per la genuinita’ e la qualita’ italiana sono alla base di tutti i nostri successi. La nostra scelta strategica e’ quella di essere una societa’ globale che tratta solo caffe’, il che significa dedicarsi esclusivamente a caffe’ di alta qualita’ in tutte le sue forme attraverso una strategia multi-marchio – ha dichiarato Giuseppe Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza -. La presenza a Wimbledon rappresenta per la societa’ la dimostrazione della volonta’ di investire nel coinvolgimento dei consumatori attraverso attivita’ di branding in un mercato chiave per la crescita del Gruppo”.

(ITALPRESS).

mc/gm/red

02-Lug-19 15:51

Fonte: Italpress