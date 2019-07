WOODY ALLEN REGISTA ALLA SCALA CON IL SUO GIANNI SCHICCHI

MILANO (ITALPRESS) – Alla Scala era stato solo da spettatore per il Macbeth di Verdi nel 1997. Ora Woody Allen torna nel tempio della musica milanese ma stavolta da regista, presentando dal 6 al 19 luglio la sua versione del pucciniano Gianni Schicchi con scene e costumi di Santo Loquasto. La produzione, realizzata con i complessi dell’Accademia diretti da Ádám Fischer, andra’ in scena insieme a un nuovo allestimento di “Prima la musica e poi le parole” di Antonio Salieri firmato da Grischa Asagaroff. A interpretare Schicchi sara’ Ambrogio Maestri. Per Woody Allen il mondo della musica da sempre fa parte dei suoi riferimenti culturali; rimandi al repertorio sinfonico e operistico ricorrono in tutto il suo cinema. In occasione della presenza di Woody Allen a Milano, il Teatro alla Scala intanto torna a collaborare con la Fondazione Cineteca Italiana attraverso la realizzazione dell’iniziativa Welcome Back Mr. Allen, una rassegna cinematografica dedicata al maestro newyorkese. Dal 26 giugno al 28 luglio presso il Mic – Museo Interattivo del Cinema di Milano, sono in programma 28 lungometraggi in cui Woody Allen riveste contemporaneamente il doppio ruolo di regista e interprete. Alcuni film vengono presentati in edizione originale con i sottotitoli italiani, mentre altri titoli, proiettati in supporto 35mm, vengono proposti in edizione italiana con il doppiaggio di Oreste Lionello la cui voce ha reso celebre Woody Allen in Italia.

