FOGNINI E BERRETTINI AVANTI A WIMBLEDON, FUORI CECCHINATO

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini e Matteo Berrettini vincenti all’esordio, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso e Giulia Gatto-Monticone fuori al primo turno. E’ di due successi e tre sconfitte il bottino italiano nella seconda giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra. Il 32enne tennista ligure, numero 10 Atp e 12esima testa di serie, ha dovuto sudare cinque set e tre ore abbondanti prima di battere lo statunitense Frances Tiafoe, numero 38 del ranking mondiale. L’azzurro si e’ imposto alla fine con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 4-6, 6-4. Matteo Berrettini, da parte sua, ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene, numero 85 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (3). Primo turno amaro per i due siciliani in gara: il palermitano Marco Cecchinato, numero 41 del mondo, si e’ arreso all’australiano Alex De Minaur, numero 29 del ranking Atp e 25 del seeding, col punteggio di 6-0, 6-4, 7-6 (5); il siracusano Salvatore Caruso, numero 123 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, e’ stato sconfitto dal francese Gilles Simon, 25 del ranking Atp e numero 20 del tabellone, col punteggio di 7-6 (7), 6-3, 6-2. Tra le donne, subito eliminata Giulia Gatto-Monticone per mano di Serena Williams. L’americana, numero 10 del ranking e del seeding, ha avuto la meglio sulla 31enne torinese, 161 Wta, in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo 1h21′ di gioco.

02-Lug-19 21:21

