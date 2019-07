CORRUZIONE E LEGAMI CON LA CAMORRA, ARRESTATO GIUDICE NAPOLETANO

ROMA (ITALPRESS) – Un giudice del Tribunale di Napoli e’ stato arrestato assieme ad altre quattro persone nell’ambito di un’operazione anticorruzione della polizia, coordinata dalla procura di Roma e denominata “San Gennaro”. I cinque sono indagati, a vario titolo, per corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione e favoreggiamento personale. Sarebbero emersi anche collegamenti con appartenenti alla camorra. La squadra mobile di Roma sta eseguendo l’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale a carico dei 5 indagati e contestuali perquisizioni.

(ITALPRESS).

fsc/com

03-Lug-19 09:47

Fonte: Italpress