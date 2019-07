Incendio nella notte sulla collina di Vampolieri

I Vigili del Fuoco lo spengono dopo circa 6 ore

ACI CASTELLO (Ct) – Momenti di apprensione si sono vissuti ieri sera a Vampolieri, zona collinare di Aci Castello, nel catanese, dove si è sviluppato un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea.

Ci sono volute circa 6 ore per avere ragione delle fiamme di cui si sono occupati su due fronti altrettante squadre dei Vigili del Fuoco, una del distaccamento di Acireale e l’altra del distaccamento nord. Il rogo si è sviluppato intorno alle 20 e per precauzione sono state evacuate alcune persone dalle abitazioni che erano potenzialmente minacciate dall’avanzata dei fronti di fuoco che comunque sono stati controllati prima che potessero creare danni seri. Le fiamme hanno lambito anche un ristorante e una piccola centrale elettrica. Dal momento che le operazioni si sono svolte al buio ed a causa delle difficoltà di accesso non è stato possibile per i pompieri raccogliere elementi validi per accertare le cause dell’incendio.