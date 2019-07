ESPLOSIONI SUL VULCANO STROMBOLI, PAURA PER TURISTI E ABITANTI

STROMBOLI (MESSINA) (ITALPRESS) – Paura per abitanti e turisti in vacanza a Stromboli. Alcune violente esplosioni, con lancio di lapilli, si sono registrate questo pomeriggio nell’isola delle Eolie. Chi ha assistito al fenomeno ha parlato di una nuvola nera che ha coperto il vulcano, adesso in via di diradamento. La situazione piu’ critica nella frazione di Ginostra, ma non si sarebbero registrati feriti.

“Sono in contatto con il capo della Protezione civile regionale, che si e’ subito attivata, e vengo costantemente aggiornato della situazione sull’isola di Stromboli”, dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

03-Lug-19 18:16

