Stromboli, violente esplosioni, morto un escursionista

Panico sull’isola

MESSINA – Terrore a Stromboli dove ci sono state una serie di violente esplosioni dal cratere del vulcano che ha provocato una vittima. La persona morta è un escursionista di Milazzo, Massimo Imbesi, altre due persone sono rimaste ferite. Dififcili i soccorsi.

Ci sono due trabocchi di lava che scendono dalla Sciara del fuoco. La caduta di lapilli ha provocato incendi nella zona dei canneti e le fiamme hanno lambito alcune abitazioni . Questa la testimonianza, raccolta dall’Ansa, del collega giornalista Gianluca Giuffrè che gestisce anche un Bazar a Ginostra: “C’è stata una violentissima esplosione seguita da una pioggia di lapilli incandescenti e materiale lavico. Tutte le persone che si trovavano al villaggio, circa un centinaio tra turisti e residenti, si sono barricate in casa e si sono lanciate in mare. La situazione è critica anche se al momento non ci risultano feriti”. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella, conferma gli “interventi su diversi incendi causati dalla violenta esplosione del vulcano”, ma conferma anche che, finora, “non risultano persone ferite o ustionate; il meccanismo dei soccorsi con dei pompieri inviati con la guardia costiera e un elicottero da Lamezia Terme è pienamente operativo”. Il presidente della Regione, nello Musumeci, è costantemente in contatto con il capo della Protezione Civile, che si è subito attivata, ed è aggiornato della situazione sull’isola.