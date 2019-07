Massiccia operazione antidroga a Favara, 6 arresti VIDEO

Posted in Agrigento Sicilia onby

Gli spacciatori “controllavano” il centro della città

FAVARA – E’ in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, impegnati in arresti e perquisizioni nei confronti di una banda di spacciatori che da mesi smerciavano, tra i vicoli del centro storico di Favara, eroina ed hashish a tossicodipendenti e giovani all’uscita di scuola o all’ora dell’aperitivo. Sei persone sono state arrestate, sulla base di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L’operazione, denominata “Fortino” proprio per la sistematica e capillare azione di controllo di una porzione del centro cittadino ad opera del gruppo criminale, viene condotta da una cinquantina di Carabinieri, con l’ausilio di un elicottero e di unità cinofile.

VIDEO https://youtu.be/3jb3_y7vApU