Intervento impegnativo per i VV.F dopo un incidente FOTO

E’ stato necessario l’ausilio dell’elicottero

L’intervento è scattato ieri alle 15.48, quando è arrivata la segnalazione al 115 di un incidente sulla parallela della SS 115 tratto Vittoria-Comiso. Il conducente di una autovettura precipitata in un dirupo profondo oltre 100 metri, sbalzato fuori, si fermava fra le canne della riserva naturale dei Pini D’Aleppo. Con l’elicottero in “OVERING” personale elisoccorritore Vigilfuoco, agganciato al verricello del velivolo, si è calato nel dirupo, ed utilizzato le tecniche acquisite, ha legato il malcapitato alla barella Kong in dotazione, recuperandolo sul velivolo. L’atterraggio del velivolo VV.F., nell’area di sosta dell’ambulanza del 118 ha consentito di trasferire rapidamente il malcapitato sull’ambulanza per le prime cure ed il contestuale trasporto in ospedale.