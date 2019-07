Campo petrolifero Vega, Scicli incassa la seconda tranche

Il Comune incassa oltre 11 milioni di euro

SCICLI – Movimento in entrata per le casse comunali. E’ stata incassata, infatti, dal Comune la seconda trance degli undici milioni di euro previsti dall’accordo quadro con ENI Spa ed Edison Spa.

Precisamente è di 11.225.611,43 euro il totale riscosso dall’Ente che va a chiude così il lungo capitolo delle somme dovute per ICI (annualità dal 2009 al 2011),IMU (annualità dal 2012 al 2015) e TASI (2014-2015) a valere sul campo petrolifero Vega, dopo il contenzioso con i due colossi dell’industria energetica mondiale. Più di undici milioni di euro che costituiscono una vera e propria boccata d’ossigeno per le finanze dell’Ente, Adesso la città si chiede come sarà impiegata tale somma?. Risponde l’assessore alle Entrate e Finanze, Giorgio Vindigni. “L’amministrazione comunale spiega Vindigni- , in perfetta coerenza non solo con quanto promesso agli elettori ma anche per rispondere agli impegni assunti con il Piano di riequilibrio pluriennale in istruzione alla Corte dei Conti, utilizzerà tali somme per il finanziamento della massa debitoria dell’Ente”.