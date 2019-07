PUTIN IN VISITA A ROMA, INCONTRI CON IL PAPA, MATTARELLA E CONTE

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Visita di Stato a Roma per il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Sette ore complessive di colloqui e tre ore di slalom fra Vaticano, Quirinale, Palazzo Chigi, Farnesina e Villa Madama. L’udienza del Papa si e’ conclusa dopo circa un’ora. Putin si e’ quindi recato al Quirinale dove ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella con il quale ha condiviso la preoccupazione per la situazione in Libia.

A seguire l’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Il nostro e’ stato un confronto molto cordiale e positivo – ha commentato il premier italiano – C’e’ un’intensa relazione commerciale tra i due paesi, l’Italia non deve avere paura delle globalizzazione e la Russia offre importanti opportunita’ per il nostro paese”.

Anche Putin ha parlato di incontri “costruttivi”, sia con il premier che con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. “L’Italia – ha detto – e’ un partner molto importante per la Russia”.

04-Lug-19

