Catania, il punto sul mercato in entrata e in uscita

Piace, per la difesa, Salvatore Monaco

CATANIA – In attesa della nomina del nuovo allenatore che sarà Andrea Camplone, per il quale l’ufficialità potrebbe arrivare lunedì prossimo, il Catania è attivo sul mercato.

In entrata è ancora valida l’ipotesi Palumbo. Il centrocampista della Sampdoria sembrerebbe interessare, tuttavia bisognerà battere la concorrenza di altre squadre di B. Tra i nomi accostati in questi giorni al Catania c’è anche quello dell’attaccante Bianchimano di proprietà del Perugia ma reduce dall’esperienza al Catanzaro. Su di lui si registra l’interessamento di Teramo e Gubbio. Potrebbe decollare invece la trattativa per portare ai piedi dell’Etna Salvatore Monaco, figlio dell’ex rossazzurro Gennaro. Messo ai margini dal Perugia potrebbe costituire un ottimo rinforzo per la difesa, reparto che potrà contare, con ogni probabilità anche su Martinelli. In uscita il pezzo pregiato è Marotta. Per l’attaccante è spuntata nelle ultime ore una nuova pretendente, ossia la Triestina che acquisterebbe a titolo definito il giocatore legato al Catania da altri due anni di contratto.