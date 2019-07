Arrestate madre, figlia e nipote

CATANIA – Operazione antidroga dei carabinieri di Catania nel quartiere San Cristoforo, tra via San Damiano e il vicolo Cortile.

In manette sono finite Giuseppina Distefano, 56 anni, la figlia Agata Vadalà di 39 anni, e la nipote Silvia Maugeri, di 22 anni per spaccio di droga. I militari dell’Arma avendo visto accedere le 3 donne in un immobile disabitato ma chiuso con dei lucchetti hanno fatto irruzione scoprendo: 500 g di cocaina in pietra, 5 kg di marijuana e 47 cartucce calibro 45. Sequestrati anche 1200 euro in contanti in possesso della più giovane delle tre. La droga al dettaglio avrebbe fruttato 100 mila euro. La Distefano si trova adesso in carcere mentre alle altre due donne sono stati concessi i domiciliari.