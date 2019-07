Nel CIPE dell’11 luglio non si parlerà della Rg-Ct

Sempre più abbandonati

(di Chiara Scucces) Ragusa-Catania…sembra buffo ormai parlarne perché ogni volta che lo si fa è solo per, purtroppo, dare ragione a chi pensa che questa strada non interessa a nessuno. A nessuno, quanto meno, fra chi ha il potere di decidere in merito alla realizzazione di un raddoppio che porterebbe indubbi vantaggi per il territorio e maggiore sicurezza. Nei meandri romani il progetto resta fermo e tale pare è destinato a rimanere non soltanto perché il Precipe dell’altro ieri è risultato essere infruttuoso, ma soprattutto perché la discussione dell’infrastruttura non appare nell’ordine del giorno della riunione del CIPE, convocata per l’11 luglio. C’era attesa dallo scorso maggio per questa data; ed invece niente. La notizia è stata confermata anche dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì che al momento si trova fuori città ma che è stato colto di sorpresa su questa nuova e clamorosa esclusione ed è pronto, al suo rientro, a far sentire nuovamente la sua voce.