Donna muore investita da auto

E’ successo nella notte ad Avola

AVOLA- Un’altra vittima della strada. Stanotte ha perso la vita in un incidente stradale una giovane di 21 anni Roberta Racioppo. La tragedia in contrada Zuccara intono alle 2,30

Un’auto per cause in corso di accertamento avrebbe investito la 21enne per la quale non c’è stato nulla da fare. Vano l’intervento del 118.

Alla guida del mezzo un giovane di 19 anni. Sul posto la Polizia di Stato ha immediatamente avviato le indagini che hanno portato all’arresto del 19enne per omicidio stradale. Il ragazzo ristretto ai domiciliari.