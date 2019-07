MALTRATTAVA ALUNNI, SOSPESA MAESTRA INFANZIA IN PROVINCIA DI TERAMO

TERAMO (ITALPRESS) – Un insegnante di una scuola dell’infanzia della provincia di Teramo e’ stata sospesa per sei mesi dal servizio. Le indagini sono state condotte dalla polizia postale.

E’ ritenuta responsabile di maltrattamenti ai danni di minori di eta’ compresa tra i cinque ed i sei anni.

L’indagine e’ stata avviata in seguito di alcune segnalazioni circa il frequente ricorso da parte della maestra a metodi eccessivamente energici per contenere l’esuberanza degli alunni piu’ vivaci. Le video-registrazioni acquisite hanno consentito di documentare il carattere abituale delle violenze fisiche e morali quotidianamente usate dall’insegnante nei confronti dei piccoli alunni. In particolare la maestra redarguiva i bambini con schiaffi, pizzicotti e tirate d’orecchio, li metteva a sedere con spinte, strattoni e trascinamenti ed, inoltre, rivolgeva loro espressioni umilianti minacciando di sottoporli a punizioni mortificanti. La richiesta di misura interdittiva proposta dalla Procura della Repubblica di Teramo e’ stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari.

