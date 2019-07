GALLINARI CAMBIA ANCORA SQUADRA NBA, DAI CLIPPERS AI THUNDER OKLAHOMA

ROMA (ITALPRESS) – Danilo Gallinari continua il suo peregrinare nel basket che conta, ovvero quella Nba che ha adottato il 31enne lombardo dal 2008. A breve iniziera’ una nuova esperienza, la quarta negli Usa, negli Oklahoma City Thunder. “Nuova avventura in Oklahoma… Grazie per tutto Los Angeles Clippers” sono state le sue parole su twitter con cui ha annunciato l’inizio della nuova esperienza. L’ala di Sant’Angelo Lodigiano, dopo essersi messo in luce nell’Olimpia Milano fra il 2006 e il 2008, ha iniziato nei New York Knicks una lunga avventura oltreoceano. Dopo tre stagioni nella Grande Mela, e un piccolo temporaneo ritorno a Milano, e’ passato ai Denver Nuggets, fino al 2017. Poi due stagioni nei Los Angeles Clippers e ora l’approdo nello stato del Midwest. Un curriculum di tutto rispetto per l’unico azzurro al momento negli States assieme a Marco Belinelli, in forza agli Spurs di San Antonio.

06-Lug-19 15:25

