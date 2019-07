NAVE ALEX VERSO LAMPEDUSA,SALVINI”FORZE DELL’ORDINE PRONTE A INTERVENTO”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte a intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo, nave ALEX ha dichiarato lo “stato di necessita’” e sta dirigendo verso il porto di Lampedusa unico possibile porto sicuro di sbarco”. Lo scrive su twitter Mediterranea Saving Humans.

Il vicepremier Matteo Salvini fa sapere che “le forze dell’ordine sono pronte ad intervenire. Vediamo se anche in questo caso la ‘giustizia’ tollerera’ l’illegalita’: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono ‘salvatori’, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani”.

