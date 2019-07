La barca Alex forza il blocco e attracca a Lampedusa

Posted in Agrigento Sicilia onby

Migranti bloccati a bordo

LAMPEDUSA – Il veliero Alex di Mediterranea è arrivato a Lampedusa poco dopo le 17. La barca a vela, scortata da due motovedette, è entrata in porto dopo aver violato l’alt imposto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini in applicazione del decreto sicurezza- bis.

Il molo è presidiato da polizia e carabinieri ma non è previsto alcun dispositivo per lo sbarco. “Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti. Io denunciato per sequestro di persona? Siamo al ridicolo”, dice Salvini dopo la denuncia della Ong che ha inviato un esposto urgente alla Procura di Agrigento. Le forze dell’ordine hanno infatti verbalmente detto che a tutti, equipaggio compreso, è vietato lo sbarco.