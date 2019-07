MARQUEZ DOMINA IN GERMANIA E IL MONDIALE SI AVVICINA, ROSSI 8°

Posted in Italpress onby

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, nono appuntamento con il Mondiale 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda taglia per primo e con ampio margine il traguardo sul circuito del Sachsenring davanti a Maverick Vinales e Cal Crutchlow, che completano cosi’ il podio di una gara dominata dall’iberico, sempre piu’ leader del Mondiale.

Caduta nel primo giro per Fabio Quartararo, ritirato a undici dal termine anche Alex Rins che si trovava in seconda posizione.

Rimonta delle Ducati dopo le qualifiche negative, con il quarto posto di Danilo Petrucci e il quinto di Andrea Dovizioso al termine di una lotta serrata tra i due piloti italiani. Ottava piazza per Valentino Rossi, che dopo tre ritiri consecutivi torna a conquistare punti in Germania. Nona posizione, invece, per Franco Morbidelli.

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di Moto2. Lo spagnolo, scattato dalla pole, si e’ imposto al Sachsenring precedendo Brad Binder e Marcel Schrotter. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio. Nella top ten anche Lorenzo Baldassarri (7°) e Luca Marini (10°). Marquez torna leader del Mondiale.

Doppio colpo al Sachsenring per Lorenzo Dalla Porta. Il pilota toscano ha vinto il Gp di Moto3 salendo in cima alla classifica mondiale dopo 9 gare e scavalcando Aron Canet, terzo oggi alle spalle di Marcos Ramirez. Quarto Romano Fenati.

07-Lug-19

