Lo sterminio dei gatti a Marina di Ragusa, perchè? VIDEO

La denuncia per senso civico è di Zaara Federico

(di Giulia Di Martino) Piazzetta Gomez a Marina di Ragusa. Uno dei tanti posti dove vengono segnalati avvelenamenti ai gatti. La segnalazione è stata lanciata dal consigliere comunale del M5S Zaara Federico la quale tiene a sottolineare che non si tratta di un intervento politico, ma esclusivament6e di carattere civile e di buon senso. Le carcasse degli animali sono state rinvenute nella zona di piazza Gomez, ma anche in via del Mare e via Ravenna. Sarebbe stata presentata denuncia alla polizia locale, anche se sui numeri non vi è ancora certezza. “Raccolgo e rilancio l’allarme che è stato messo in evidenza da alcuni residenti di Marina di Ragusa – dice Zaara Federico – dove, nel giro di pochi giorni, si è registrato un nuovo caso di avvelenamento in danno ad animali domestici. Significa che ci sono persone che, noncuranti di tutto, collocano delle sostanze venefiche che potrebbero creare problemi molto seri, ad esempio, anche a bambini nel caso in cui le ingerissero”. Questa piazzetta, infatti, si trova a pochi metri dal parco giochi Padre Pio e in questo periodo sono tanti i bambini che frequentano la zona. Rimane il fatto che chi ha agito con l’intento di uccidere animali, gatti in questo caso, dovrebbe provare vergogna. Ma ci viene difficile pensare che questa genta possa provare sentimenti.