Incendi in tutta la provincia iblea, giornata campale per i pompieri

Numerosi interventi, vasto incendio nelle campagne modicane

MODICA – Quella di oggi è stata una giornata campale per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di RagUSA. Tantissimi gli incendi che hanno interessato gran parte della provincia di Ragusa. I pompieri sono stati particolarmente impegnati nel versante dell'ipparino e in quello del modicano. In territorio di Acate le fiamme alte hanno provocato disagi al traffico locale, con diverse strade invase da fumo intenso. Interventi anche nelle campagne di Scicli, in particolare in contrada 'Coste Verdi", vicino Sampieri. Fiamme di dimensioni notevoli nelle campagne di Modica, dieverse le zone colpite dall'incendio. L'area monte della struttura 'Oasi dei Re', lontana comunque dalla stessa, è stata interessasta da un incendio di proporzioni notevoli, i Vigili del Fuoco sono impegnati a spegnere il fuoco che ha inghiottito alberi e macchia mediterranea. Ha comportato la temporanea chiusura della vecchia strada che collega Modica a Marina di Modica questo vasto incendio, il traffico è stato deviato lungo le arterie alternative di Pozzallo e Sampieri. C'è stato molto lavoro per le diverse squadre dei Vigili del Fuoco chiamate ad operare. Fortunatamente non ci sono danni a persone o cose. Le abitazione e le aziende agricole non sono state interessate da vicino dalle fiamme. L'opera di spegnimento, hanno fatto sapere il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, durerà fino a tarda sera.