Congedi parentali, la proposta di Nino Minardo

Favorisce chi assiste disabili gravi

Una proposta di legge per agevolare i congedi parentali straordinari, ai familiari dei disabili gravi. E’ stata presentata dal parlamentare nazionale di Forza Italia, Nino Minardo e favorisce chi assiste disabili gravi e non può lavorare in modo ‘continuato’ proprio perché, anche per ragioni economiche, è costretto a casa ad assistere il parente disabile. Minardo propone il congedo parentale retribuito per due anni, prorogabile sino a cinque, per il familiare che convive con il portatore di gravi handicap, scrivendo anche che se la situazione resta uguale, il lavoratore ha diritto alla pensione, se ha almeno quindici anni di contributi