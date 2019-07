Catania, ufficiale l’arrivo di Camplone in panchina

Annunciato anche il centrocampista Welbeck

CATANIA – Mancava solo l’ufficialità che è arrivata ieri sera. Andrea Camplone è il nuovo allenatore del Catania. Giunto domenica sera nel quartier generale di Torre del Grifo, il tecnico abruzzese ha firmato il contratto che lo lega al club etneo per la prossima stagione con opzione per l’annata successiva.

Da allenatore ha conquistato una promozione in Serie B con il Perugia nel 2013/14. Le sue principali esperienze professionali sono legate allo stesso club umbro e al Bari, portati rispettivamente nel 2015 e nel 2016 ai playoff per la promozione in A. Con lui arrivano il vice Maurizio Tacchi e il preparatore dei portieri Marco Onesti. Completano lo staff tecnico per la prossima stagione il responsabile della preparazione atletica Salvatore Lalinga, il video analyst Ivan Francesco Alfonso e il team manager Emanuele Passanisi. Camplone ed il suo staff verranno presentati sabato prossimo a Torre del Grifo. Il Catania ha anche ufficializzato un altro acquisto. A titolo definitivo arriva il centrocampista ghanese con cittadinanza italiana Nana Welbeck-Maseko di 25 anni che ha sottoscritto un contratto biennale. L’operazione era stata ampiamente ventilata in questi giorni. Il mercato ovviamente non si ferma qui. Altri colpi sono in arrivo.