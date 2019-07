Incendi: in fiamme lidi a Catania

Posted in Catania Sicilia onby

La gente invitata a rimanere sulla battigia

CATANIA – Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari.

I vigili del fuoco invitano le persone a “rimanere sulla battigia” e a “non tentare di rientrare a casa” per tenere libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso e visto che le fiamme sono presenti anche sulla strada. I pompieri hanno gia’ attivato un eventuale piano di recupero delle persone in difficolta’, con mezzi navali o con i due elicotteri che sono gia’ in azione sul posto. Ad alimentare i roghi le condizioni meteo proibitive: temperature altissime e vento forte che soffia verso il mare che, ipotizzano i vigili del fuoco, hanno sicuramente generato e alimentato fenomeni di “spotting”, ovvero di proiezione di faville incandescenti anche a grandi distanze, dalla vegetazione che bruciava dalla parte opposta della strada.

Foto GdS