SAGAN MOSTRA I MUSCOLI E VINCE IN VOLATA LA 5^ TAPPA DEL TOUR

Peter Sagan mostra i muscoli e vince in volata la quinta tappa dell'edizione numero 106 del Tour de France, la Saint-Die-des-Vosges – Colmar di 175.5 chilometri.

Lo slovacco della Bora-Hansgrohe non ha lasciato scampo ai rivali, confermando sulle proprie spalle la maglia verde della classifica a punti. “C’e’ voluto un po’ di pazienza e la vittoria e’ arrivata. E’ stato un giorno di tensione, devo ringraziare tutti i miei compagni per il gran lavoro fatto. La vittoria al Tour de France per noi e’ veramente bella”. Secondo posto per Wout Van Aert (Jumbo-Visma), terzo l’italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), un po’ amareggiato ai microfoni dopo l’ennesimo piazzamento: “Sono stato protagonista fin qui, ma non ho ancora vinto. Sarebbe bello farlo, piuttosto che collezionare continui piazzamenti”. La maglia gialla Julian Alaphilippe conserva la leadership della classifica generale, bene anche Vincenzo Nibali che transita nel gruppetto di testa. Domani in programma la sesta frazione della corsa transalpina, la Mulhouse-La Planche des Belles Fillese’ di 160,5 km: si tratta della prima tappa realmente impegnativa e con un arrivo in salita, ben sette GPM in programma con i big chiamati a darsi battaglia.

