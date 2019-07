A WIMBLEDON AVANZANO I TRE TENORI, SEMIFINALE FEDERER-NADAL

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sui prati londinesi, avanzano i tre tenori del tennis internazionale, in lizza per la conquista del trono britannico, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. Con loro, ha conquistato il pass per le semifinali del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, anche Roberto Bautista-Agut. Lo spagnolo, 31enne, e’ approdato per la prima volta in carriera nella top four di un Major battendo l’argentino Guido Pella col punteggio di 7-5 6-4 3-6 6-3. Venerdi’ Bautista-Agut sfidera’ il numero uno del mondo, ovvero Djokovic, oggi in versione rullo compressore. Il serbo, trionfatore a Wimbledon quattro volte (2011, 2014, 2015 e lo scorso anno), ha asfaltato il belga David Goffin superandolo per 6-4 6-0 6-2. Fra i due in tutto 10 precedenti: Djokovic ha vinto 7 volte, lo spagnolo tre. Quanto mai avvincente la semifinale della parte basse del tabellone. Si troveranno di fronte, per la quarantesima volta in carriera, Federer e Nadal (l’iberico conduce 24-15 negli scontri diretti). Lo svizzero, salito sul trono londinese in otto edizioni (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017), ha sconfitto in quattro set il giapponese Kei Nishikori. L’elvetico, 3 del mondo e 2 del seeding, si e’ imposto col punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4, centrando la vittoria numero 100 nel tempio inglese. Lo spagnolo, che a Wimbledon ha trionfato “solo” nel 2008 e nel 2010, attuale numero 2 del mondo ma terza forza del tabellone, si e’ imposto per 7-5 6-2 6-2 sullo statunitense Sam Querrey.

(ITALPRESS).

pdm/gm/red

10-Lug-19 20:11

Fonte: Italpress