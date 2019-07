Catania, si attendono i prossimi colpi di mercato

In arrivo il terzino sinistro Pinto

CATANIA – L’inizio del ritiro a Torre del Grifo si avvicina ed il Catania stringe i tempi per completare la rosa a disposizione di mister Camplone.

Il prossimo acquisto sarà con ogni probabilità Giovanni Pinto, 28enne terzino sinistro di proprietà del Parma, reduce dalle esperienze in B con Pescara e Ascoli. Dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Si attende in tal senso l’ok della società emiliana. Si attendono novità per quanto attiene Monaco del Perugia. Il difensore centrale avrebbe dato il suo assenso per il trasferimento ai piedi dell’Etna, spinto anche dai consigli di papà Gennaro, ex rossazzurro. Il Catania starebbe valutando pure il profilo di Leonardo Gatto, esterno offensivo classe 1992, di proprietà della Virtus Entella, lo scorso anno in prestito alla Pro Vercelli. Sempre con il Parma, prosegue la trattativa per Antonio Vacca anche se prima bisognerà decidere il futuro di Lodi. Piace anche il giovane difensore Erasmo Mulè della Sampdoria, ex Trapani. Oggi intanto a Torre del Grifo è stata presentata la nuova campagna abbonamenti.