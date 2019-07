Vittoria, incidente mortale: un bambino morto, un altro grave in ospedale. VIDEO

Momenti di tensione in ospedale.

Vittoria – Stasera poco dopo le 21.30 in via IV Aprile, angolo via Gaeta, si è consumata una tragedia stradale con un morto e un ferito grave. Un bambino è deceduto, un altro è in gravi condizioni, quest’ultimo rischia di perdere entrambe le gambe.

Si tratta di due cugini vittoriesi di 11 anni che erano seduti sull’uscio di casa. L’investitore è fuggito dopo il sinistro; successivamente è stato rintracciato. Sul posto polizia e carabinieri che stanno conducendo le indagini. Momenti di tensione in ospedale.

VIDEO: https://youtu.be/UwPv8h6xZcw