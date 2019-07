MERCEDES AL COMANDO NELLE LIBERE DI SILVERSTONE, TERZO LECLERC

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Mercedes torna al comando nel venerdi’ di libere del Gran Premio di Gran Bretagna.

Dopo il passaggio a vuoto in Austria, la scuderia tedesca sigla il miglior tempo nella prima giornata di lavoro in pista a Silverstone grazie a Valtteri Bottas. E’ il pilota finlandese a dominare la scena soprattutto nelle prove libere 2, con il giro veloce di 1’26″732 che migliora il crono della mattinata registrato dalla Red Bull di Pierre Gasly (1’27″173). Poi il secondo tempo a firma di Lewis Hamilton che piazza la sua Mercedes alle spalle del compagno di squadra per soli 69 millesimi e registrando ottimi tempi nella simulazione del passo gara, mentre il primo inseguitore delle Frecce d’argento e’ Charles Leclerc. Il giovane monegasco della Ferrari, a parita’ di gomma, da’ una scossa a una Rossa parsa anonima nella mattinata. Sono 197 i millesimi di ritardo dal duo d’Argento con la Ferrari competitiva nei primi due settori ma ampiamente in ritardo nel terzo, dove una serie di curve a medio/bassa velocita’ colpisce il punto debole del Cavallino, per altro in difficolta’ anche nella gestione gomme. Ancor piu’ ampio il margine per Sebastian Vettel che chiude a 0″448 dalla miglior prestazione registrando qualche piccolo problema al fondo della sua monoposto dopo un’uscita in pista durante la simulazione di qualifica.

