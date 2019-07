FEDERER BATTE NADAL E SFIDERA’ DJOKOVIC PER TITOLO WIMBLEDON

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sono Roger Federer e Novak Djokovic i finalisti dell’edizione 2019 del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso di svolgimento sui campi in erba di Londra. Nella semifinale piu’ attesa il tennista svizzero si e’ aggiudicato il 40° atto della sfida infinita contro Rafael Nadal: 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4 il punteggio in oltre tre ore di una partita giocata a livelli altissimi. Federer ha meritato il successo, subendo la reazione dello spagnolo solo nel secondo set, ma poi tornando a servire molto bene e portando a casa anche diversi scambi lunghi, specialita’ dell’avversario. “Sono esausto ma felicissimo”, ha ammesso lo svizzero che domenica sul Centre Court trovera’ il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il serbo ha ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista-Agut in quattro set: 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in poco meno di tre ore. Domenica Djokovic andra’ a caccia del 16° trionfo Slam, mentre con una vittoria Federer raggiungerebbe quota 21. I precedenti sono addirittura 47, con il serbo avanti di poco (25-22) e sicuramente felice di ricordare le due finali giocate e vinte contro lo svizzero nel 2014 e nel 2015 sull’erba di Wimbledon.

(ITALPRESS).

pal/tvi/red

12-Lug-19 21:34

Fonte: Italpress