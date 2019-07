In arrivo i bus di Montalbano

Posted in Cultura Sicilia onby

Novità storica

RAGUSA (di Elisa Montagno) – Una novità storica nei trasporti in provincia di Ragusa, nella fascia costiera e nella mobilità turistica e dei residenti. Voluta dal vicesindaco del Comune capoluogo, Giovanna Licitra, e dal vicesindaco di Scicli, Caterina Riccotti, e accordata dall’assessorato ai Trasporti della Regione siciliana.

Partirà dal 15 luglio e funzionerà fino al 30 settembre un servizio di bus che collegheranno finalmente Ragusa-Punta Secca- Marina di Ragusa-Donnalucata-Cava d’Alga-Sampieri-Scicli. Più precisamente, le nuove corse metteranno in collegamento Punta Secca, Casuzze, Marina di Ragusa, Donnalucata, Cava d’Aliga, Sampieri, Ragusa Ibla, Scicli, il castello di Donnafugata, e il Museo di Camarina. L’Ast si occuperà di collegare Scicli-Donnalucata-Cava d’Aliga-Sampieri. L’Autotrasporti Tumino collegherà Ragusa Ibla-Donnafugata, Kamarina, Punta Secca, Marina di Ragusa, Donnalucata e Scicli, oltre che Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, Donnalucata e Scicli. Si tratta di un servizio innovativo, che risponde a una logica non più comunale, ma di area di interesse turistico, che sarà apprezzato di certo non solo dai turisti ma anche dai residenti.