Ispica, Mary Ignaccolo nominata nuono assessore

Ha ricevuto le deleghe: Territorio e Rigenerazione Urbana, Turismo, Spettacolo, Sport ed Impiantistica, Politiche Giovanili, Promozione Socioculturale.

ISPICA (di Elisa Montagno) – Il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie ha nominato Mary Ignaccolo assessore comunale con titolarità delle deleghe denominate Territorio e Rigenerazione Urbana, Turismo, Spettacolo, Sport ed Impiantistica, Politiche Giovanili, Promozione Socioculturale.Un innesto importante perchè persona capace e pronta a servire la città con alto senso di responsabilità e maturità.

“L’ innesto di Mary Ignaccolo è in perfetta sintonia con il progetto politico ed amministrativo che si stà costruendo per il 2020. Un progetto capace di aprire, senza pregiudizi, a partiti e forze civiche, ad esperienze politiche diverse, inclusivo per offrire alla città ed ai suoi bisogni una proposta responsabile. Una costruenda coalizione aperta al contributo di chi ama veramente la città”.