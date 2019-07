Lo storico “Fortino” si colora di street art

Opera realizzata insieme a abitanti e bambini del posto

CATANIA – L’ombra di porta Garibaldi proiettata sul selciato di piazza Crocifisso Majorana in un’interpretazione ironica e colorata del monumento.

Questo ciò che rappresenta l’opera di street art realizzata dall’artista catanese Alice Valenti insieme agli abitanti ed i bambini del popolare quartiere Fortino di Catania consegnata stamani. L’opera occupa una piccola area recentemente sottratta alle auto in prossimità del monumento che appare ribaltato e sintetizzato in forme geometriche colorate, in un simbolico cambio di prospettiva. Un invito a guardare in modo nuovo il luogo in cui si abita, ad amarlo e ad averne cura. Il progetto rappresenta un modo per contribuire a decorare la piazza, in vista di un intervento organico di arredo urbano già programmato.