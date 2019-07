Posted in In Primo Piano Sport onby

Il numero 1 della Samp lo dice dopo aver studiato le carte al Comune

“Prima che lo dicano gli altri, lo comunico io per evitare speculazione o fraintendimenti: non parteciperò al bando per il nuovo Palermo Calcio”. Massimo Ferrero, proprietario e presidente della Sampdoria, anticipa all’ANSA una scelta elaborata dopo aver studiato con attenzione il bando pubblicato dal comune del capoluogo siciliano.