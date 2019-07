TAPPA A DE GENDT, ALAPHILIPPE STRAPPA LA MAGLIA GIALLA A CICCONE

SAINT-ETIENNE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Thomas De Gendt ha vinto con arrivo solitario l’ottava tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Macon – Saint-Etienne di 200 chilometri. Il corridore belga della Lotto-Soudal, in fuga dalle battute iniziali, ha tagliato per primo il traguardo al termine di una frazione movimentata e ricca di saliscendi. Julian Alaphilippe riconquista la maglia gialla con un attacco nel finale, chiudendo al terzo dietro al vincitore ed a Pinot. Dura cosi’ due giorni la leadership dell’italiano Giulio Ciccone al Tour, che adesso e’ secondo nella generale con 23″ di ritardo dal compagno dal francese. In crisi Vincenzo Nibali nell’ultima asperita’ di giornata: il siciliano si pianta sulla Cote de la Jaillere, chiude con 4’26” di ritardo e naufraga al 28esimo posto in classifica generale con un ritardo di 6’18”. Domani in programma la nona frazione della corsa transalpina, la Saint-Etienne – Brioude di 170.5 chilometri: tappa impegnativa con tre GPM che puo’ sorridere all’attacco da lontano di un finisseur, con i big che potranno darsi battaglia.

