Cuginetti investiti: muore anche il 12enne Simone

Era stato trasferito in elisoccorso alle 3 del mattino del 12 luglio all’ospedale di Messina dopo il gravissimo incidente in via IV aprile

VITTORIA -Mentre a Vittoria si stavano celebrando i funerali del cuginetto Alessio, da Messina la notizia che aggiunge strazio allo strazio. Simone D’Antonio, dopo avere lottato come un leone, non ce l’ha fatta. E’ deceduto dopo tre giorni di agonia al reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Messina.

Il bambino, a cui erano state amputate le gambe dal suv che ha ucciso il cugino, era stato trasferito in elisoccorso alle 3 del mattino del 12 luglio a Messina dopo che il personale sanitario dell’Ospedale di Vittoria era intervenuto per cinque ore nel tentativo di stabilizzare la situazione gia’ drammatica in cui versava.