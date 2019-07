HAMILTON TRIONFA A SILVERSTONE DAVANTI A BOTTAS, TERZO LECLERC

Posted in Italpress onby

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Ancora una doppietta Mercedes. Lewis Hamilton vince il Gran Premio della Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota anglo-caraibico – al sesto sigillo in carriera sul circuito di casa – batte il compagno di squadra Valtteri Bottas, partito dalla pole, mentre sul gradino piu’ basso del podio sale Charles Leclerc, terzo al volante della sua Ferrari. Alle spalle del giovane monegasco le due Red Bull di Pierre Gasly e Max Verstappen mentre finisce fuori dalla zona punti Sebastian Vettel: gara deludente per l’altro ferrarista, alla fine 16esimo al traguardo, che compromette tutto quando – durante il giro numero 38 – nel tentativo di rispondere al sorpasso di Verstappen e riprendersi il terzo posto, tampona l’olandese. Il tedesco, che e’ dovuto anche rientrare ai box per cambiare l’ala, e’ stato sanzionato con 10 secondi di penalita’.

Il Mondiale vede Hamilton sempre piu’ leader con 223 punti contro i 184 di Bottas e i 136 di Verstappen.

