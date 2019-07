Guerra sulle strade

La strage degli innocenti

(di Emiliano Di Rosa) – Martina Aprile, 24 anni, mamma di un bimbo di 5 anni, è stata travolta e uccisa stanotte da un’auto sul litorale di Scicli, a Cava d’Aliga. Martina stava buttando la spazzatura dopo una serata di lavoro in un ristorante. I cassonetti erano sul ciglio della strada. La Lancia Y10 che ha falciato la giovane madre era guidata da un 34enne, Carmelo Ferraro, sotto l’effetto di cocaina e metadone.

Sono passati appena quattro giorni dal duplice omicidio stradale consumatosi a Vittoria. I cuginetti Alessio e Simone D’Antonio di 11 e 12 anni giocavano sul marciapiedi; Saro Greco, 37 anni, li ha colpiti e maciullati col suo SUV ed è risultato positivo al test su droga e alcol.

Dieci giorni fa Roberta Racioppo, 21 anni, passeggiava sul lungomare di Avola: la sua vita è stata spezzata da una Ford Focus condotta dal diciannovenne Francesco Magliocco che era in stato di alterazione psicofisica.

Da Avola a Vittoria a Scicli ci sono poche decine di chilometri. Le vittime non guidavano e non erano in strada, soltanto i loro carnefici erano al volante e hanno “invaso” aree riservate ai pedoni. Sembra quasi un atto di guerra “automobili contro passanti” ed è un conflitto impari: quintali di lamiere, ferro e acciaio contro giovani esseri umani fatti di carne, ossa e sangue. E non solo: l’innocenza, il gioco, l’onesto lavoro contro la spregiudicatezza, l’ignoranza e l’abuso di sostanza stupefacenti e alcolici. Servono rinforzi per i primi, le vittime, e questi rinforzi servono urgentemente. Non è soltanto una strage: è una guerra. Servono “rinforzi” straordinari e immediati per “l’esercito dei buoni” che rischia di essere travolto, schiacciato, falcidiato dalle “truppe dei cattivi” ovvero i mezzi di trasporto che in mano a gente balorda, irresponsabile e incosciente diventano carri armati, ordigni bellici, macchine della morte.

E senza dimenticare la “distrazione del secolo” ovvero l’uso e l’abuso dei telefoni cellulari e dei collegamenti con i social mentre si è alla guida, quando servirebbero attenzione, concentrazione, lucidità.

