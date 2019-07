A 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Posted in Attualita' Sicilia onby

Sbarco sulla luna, Palazzo Reale ricrea clima della missione

PALERMO – Nei giardini di Palazzo Reale a Palermo si rivive domani l’atmosfera della missione di Apollo 11 e dello sbarco sulla luna. La Fondazione Federico II e l’Assemblea regionale siciliana hanno puntato soprattutto sul lancio dell’astronave, il 16 luglio 1969, che diede il via alla nuova era spaziale culminata con l’allunaggio del 20 luglio 1969. “Destinazione Luna”, come è stato chiamato l’evento, celebrerà in collaborazione con l’Inaf, Osservatorio astronomico di Palermo, e il supporto tecnologico di Lenovo il 50° anniversario della missione. I visitatori saranno accolti nel cortile Maqueda dalle 20 alle 21:30.