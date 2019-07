GREEN BOOK SUPERA I 10 MILIONI AL BOX OFFICE

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Green Book, gia’ entrato nella storia del box office italiano con il maggior incasso per una pellicola vincitrice del premio Oscar come miglior film degli ultimi 15 anni (superando i 9,4 milioni di The Departed – Il bene e il male) – conquista un altro record, abbattendo la soglia dei 10 milioni di euro.

Vincitore di 3 Premi Oscar, Green Book ha debuttato nelle nostre sale cinematografiche il 31 gennaio, acquisito da Eagle Pictures e Leone Film Group, e dopo ventidue settimane e’ ancora programmato con successo in tutta Italia.

Ispirato alla storia vera di Tony Lip, padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga, racconta l’inaspettata l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell’America negli anni sessanta.

