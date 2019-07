Modica, al 1° Festival Internazionale del Cinema Archeologico

Posted in Cultura Sicilia onby

A partire da mercoledì 17 luglio

MODICA (di Elisa Montagno) – Sarà inaugurato mercoledì 17 luglio a Modica il 1° Festival Internazionale del Cinema Archeologico all’Auditorium “Pietro Floridia” alle 21.15 con ingresso libero.

All’inaugurazione del Festival saranno presenti Ignazio Abbate sindaco di Modica e Maria Monisteri assessore alla Cultura.Sono sette i film (cortometraggi) in concorso: Olimpia alle origini dei giochi (di Olivier Lemaitre); Gladiatori, il ritorno ( di Emmanuel Besnard e Gilles Rof); Oman, il tesoro di Mudhmar ( di Cédric Robion); Apud Cannas (di Francesco Gabellone); C’era una volta Iato ( di Donatella Taormina); Persepoli, il paradiso persiano (di Agnes Molia e Raphael Licandro) e infine Tutankhamon (di Stephen Mizelas). Film fuori concorso.Il Festival si chiuderà venerdì 19 luglio e nel corso della serata conclusiva ci sarà l’assegnazione del Premio “Città di Modica” al film più gradito al pubblico che, in veste di giuria popolare, potrà esprimere ogni sera il suo voto sui film.La manifestazione è organizzata dal Comune di Modica in collaborazione con Archeologia Viva/ Firenze Archeofilm/tourismA.L’evento sarà condotto da Dario Di Blasi direttore artistico Firenze ArcheofilmDurante la manifestazione saranno proposti al pubblico anche incontri/dibattiti con Massimo Frasca e Marco Camera (Università di Catania); Massimo Cultraro (CNR Catania); Giovanni Distefano (direttore Parchi archeologici di Cava d’Ispica e Camarina).