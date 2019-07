DI MAIO LANCIA LA RIORGANIZZAZIONE DEL M5S, NASCE IL TEAM DEL FUTURO

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – La rivoluzione del Movimento cinque stelle targata Luigi Di Maio. Il vice premier, attraverso un lunghissimo post sul Blog delle stelle ha annunciato la riorganizzazione del movimento e che i militanti pentastellati saranno chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau. Per Di Maio la chiave di volta nel futuro del M5S sta nell’organizzazione. “Un’organizzazione che non sia fatta di decisori del Movimento 5 Stelle, ma di facilitatori. Oggi nel Movimento tante persone si occupano di alcuni temi, ma chi e’ che coordina a livello nazionale le azioni di tutti coloro che si occupano di questi temi? Con la nascita di un’organizzazione nazionale finalmente mettiamo mano a questo problema e renderemo piu’ efficace il Movimento sui territori”. Di Maio annuncia la nascita di in un nuovo gruppo nazionale che si chiamera’ “Team del Futuro”. Sara’ composto da 12 persone e si occupera’ di progettare, organizzare il futuro del dei 5 stelle nei prossimi 10 e 20 anni.

(ITALPRESS).

tai/mgg/red

16-Lug-19 16:04

Fonte: Italpress