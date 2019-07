RABIOT “ALLA JUVE PER CRESCERE”, ATTESO DE LIGT

TORINO (ITALPRESS) – La partenza per la tourne’e asiatica si avvicina e i giocatori della Juventus continuano a faticare a testa bassa al Training Center della Continassa per farsi trovare nella miglior condizione possibile al primo appuntamento, quello del 21 luglio a Singapore contro il Tottenham. Oggi uno dei nuovi acquisti, Adrien Rabiot, e’ intervenuto ai microfoni di JTV raccontando della sua scelta di sposare la causa juventina: “Uno dei motivi che mi ha spinto a venire alla Juve e’ stato quello di migliorarmi e portare la mia carriera ad un livello superiore – ha detto -. Questo e’ il posto migliore in cui farlo e giocare insieme ad eccellenti giocatori sara’ speciale per il mio sviluppo e per continuare ad imparare. Ho parlato con un sacco di persone, incluso Gigi Buffon che conosce bene il club e con cui ho parlato della vita qui. E’ molto importante chiedere aiuto e consiglio per fare la giusta scelta di carriera”.

Intanto, sul fronte mercato, e’ ormai definitivo l’acquisto di Matthijs De Ligt dall’Ajax e il giocatore nelle prossime ore dovrebbe essere a Torino per sostenere le visite mediche ed e’ possibile che venga presentato giovedi’.

(ITALPRESS).

glb/gm/red

16-Lug-19 19:45

Fonte: Italpress