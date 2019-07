Scicli, oggi pomeriggio i funerali di Martina Aprile. VIDEO

Morta domenica notte in un tragico incidente stradale

La comunità si è stretta attorno al dolore che ha colpito le famiglie di Martina Aprile 25 anni e Said Siraj di 16 anni, morti entrambi in due distinti incidenti stradali a Scicli. Tanta commozione in città per le due giovani vite spezzate. Nel pomeriggio si sono svolti nel santuario di Santa Maria La Nova i funerali di Martina. La bara è partita dall’abitazione di via Napoli a Donnalucata dove da ieri pomeriggio c’è stata la Camera ardente.

Un lungo corteo di auto dietro il carro funebre ha attraversato prima il centro storico donnalucatese e poi quello di Scicli prima di arrivavare nel santuario Tanta, tantissima gente ha voluto dare l’ultimo saluto a Martina che lascia un bimbo di tre anni. Ci sono stati gli interventi dei suoi amici che in questi giorni di dolore si sono stretti attorno ai familiari affranti dall’atrioce dolore per la perdita della figlia in circostanze tragiche. Ecco come la ricordano alcune sue amiche. Durante l’omelia padre Ignazio La china si è soffermato sulla solarità, la voglia di vivere col sorriso sempre sulle labbra e l’impegno nel lavoro a casa per mantenere il bambino in tenera età. Padre La china ha messo il punto sulle due giovani vite spezzate.

I funerali di Martina Aprile a Scicli

Profondo dolore sta vivendo anche in queste ore la famiglia Siraj per la perdita del figlioletto Said schiantatosi col motorino lunedì mattina a Scicli contro un albero. Le esequie di Said si terranno in Tunisia, dove il corpo sarà traslato.