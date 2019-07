Due arresti per estorsione VIDEO

Posted in Catania onby

Ai danni di un imprenditore

MALETTO (Ct) – Mario Montagno Bozzone, 49 anni di Bronte, ritenuto vicino ad un gruppo criminale etneo e Salvatore Gulino 48enne di Maletto, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di estorsione aggravata

Vittima un imprenditore della zona con diversi cantieri edili attivi in tutta la Sicilia. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Catania. E’ stata la stessa vittima a raccontare i fatti agli inquirenti precisando che dopo essersi aggiudicato l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione delle case popolari a Bronte per un importo di 6 milioni di euro, era stato avvicinato da Montagno Bozzone, che lo aveva contattato tramite Gulino, e che in cambio di protezione gli aveva chiesto 120 mila euro, somma pari al 2% dell’ammontare dell’intero appalto. I carabinieri hanno bloccato i due dopo la consegna di 5 mila euro da parte della vittima a Maletto presso uno dei depositi della ditta. Gli arrestati si trovano adesso nel carcere di Bicocca.

