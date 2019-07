LA JUVE ABBRACCIA DE LIGT, RAIOLA “UN MIX FRA NEDVED E IBRA”

TORINO (ITALPRESS) – L’attenzione del popolo juventino oggi era tutta per Matthijs de Ligt, il 19enne difensore olandese sbarcato ieri a Torino e che oggi ha svolto le visite mediche al J Medical prima di apporre la firma definitiva sul contratto che lo leghera’ alla Juventus per i prossimi cinque anni. All’Ajax andranno circa 70 milioni di euro piu’ 5 di bonus mentre il giocatore guadagnera’ un ingaggio da 7,5 milioni a stagione, che puo’ salire fino a 12 milioni. Nel contratto dovrebbe essere presente anche una clausola rescissoria da 150 milioni ma esercitabile solo dopo due stagioni.

“Per un difensore venire in Italia e’ molto importante – le parole del suo agente, Mino Raiola – Come idee che ha nella testa, lui vuole diventare il giocatore piu’ forte del mondo. Fra i giovani in circolazione e’ sicuramente il numero uno. E’ il giocatore che piu’ si avvicina a Nedved come mentalita’ e a Ibra come determinazione: ha tutto per sfondare”.

Intanto si valutano i possibili elementi in uscita: nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni per un possibile passaggio ai turchi del Fenerbahce di Sami Khedira: il tedesco pero’ avrebbe preso tempo prima di dare il suo consenso al trasferimento.

