Arrestato corriere di cocaina VIDEO

Trasportava 3 kg di cocaina

CATANIA – Nascondeva la cocaina sotto un sedile dell’auto, grazie ad un sofisticato congegno elettronico legato a calamite e sensori.

E’ stata la Squadra Mobile della Questura di Catania ad arrestare un corriere della droga, il 33enne Giuseppe Viola, presso il casello autostradale di San Gregorio, dove gli agenti hanno trovato il carico illegale. Tutto è nato da una soffiata: gli agenti cercavano un’auto grigia proveniente dalla Calabria, finchè, agli imbarcaderi di Messina non si sono imbattuti in una Renault Megane sospetta. All’interno di un vano ricavato sotto il sedile del passeggero anteriore, sono stati trovati 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di 3 chili. Sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato 400 mila euro.

VIDEO https://youtu.be/5zZfzv9n1Lw